وفد من الهيئة الوطنية عرض مع لازاريني بيان المقررين الخاصين حول لبنان

زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ضم رئيسها فادي جرجس وأمين الصندوق علي يوسف، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​.

وأكد الوفد "التعاون بين الهيئة وبين ​الأمم المتحدة​ ومنظماتها وخصوصا المفوضية السامية لحقوق الأنسان"، مشيراً إلى "العديد من الملاحظات على البيان الصادر حول لبنان من قبل سبعة من المقررين الخاصين المكلفين ضمن الإجراءات الخاصة ل​مجلس حقوق الإنسان​ بولايات لتقديم ​تقارير​ ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي".

ولفت إلى ان "التقرير يتضمن من جهة وصفاً ايجابياً للاستجابة العامة من جانب ​قوات الأمن​ التي وصفت بانها "تبدو متناسبة ومسؤولة إلى حد كبير ومن جهة اخرى يستند التقرير الى معطيات مغلوطة حول عدد الجرحى الذين نتجت اصاباتهم عن ​الاحتجاجات​، قبل ان يخلص الى الاستنتاج الى ان قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وفشلت في حماية المتظاهرين، حماية كافية من الهجمات العنيفة التي يشنها آخرون".

فيما أوضح لازاريني أنه "سيتم رفع ملاحظات الهيئة الوطنية الى الجهات المعنية في الأمم المتحدة".