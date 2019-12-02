الحريري إلتقت لازاريني وتابعت مع سوسان وفاعليات شؤون صيدا

عرضت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​، مع المنسق المقيم لأنشطة ​الأمم المتحدة​ منسق الشؤون الانسانية في لبنان ​فيليب لازاريني​، الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما بحثت الحريري مع مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ ورئيس ​جمعية تجار صيدا​ ​علي الشريف​ المستجدات على الساحة الداخلية والشأن الصيداوي.

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