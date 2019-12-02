عطالله: نحن أمام مفترق طرق يحتم إتخاذ قرارات مصيرية لإنقاذ البلد من الإنهيار

أكد وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إننا أمام مفترق طرق يحتم إتخاذ قرارات مصيرية لإنقاذ البلد من الإنهيار الناتج عن تراكم ثلاثين عاما والمهم هو تشكيل حكومة منتجة ونشيطة وإعطاء الأولوية لمواصفات المشاركين فيها عوضاً عن أسمائهم وإنتماءاتهم لتدارك الإنهيار وإحداث صدمة إيجابية فالحفاظ على البلد وإنقاذه أكبر من المناكفات".

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