أفادت ادارة منشآت ​النفط​ في ​طرابلس​ و​الزهراني​ بأنه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي ان شركة lebneft التي قدمت عرضها ل​وزارة الطاقة والمياه​ من اجل استيراد ​البنزين​ قد ورد اسمها على لائحة Panama Papers"، موضحةً أن "الشركة المشاركة في المناقصة تحمل إسم Lebneft FZE وهي مسجلة في ​الامارات​ العربية اما الشركة الواردة في اللائحة البنمية فهي Lebneft S.A".

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كانت هذه تفاصيل خبر ادارة منشآت النفط بطرابلس والزهراني: الشركة المشاركة بمناقصة البنزين تحمل إسم Lebneft FZE وهي مسجلة بالامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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