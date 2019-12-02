بطيش: لا خوف على أموال المودعين في المصارف اللبنانية

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش أن "هناك 4 مليارات دولار تم سحبها من المصارف إلى المنازل منذ شهر أيلول وهي تشكل 3 بالمئة فقط من قيمة الإيداعات في المصارف"، مشيرا الى انه "تم تحويل مبالغ من المصارف إلى الخارج لم يُعرف حجمها ولا خوف على أموال المودعين في المصارف اللبنانية".
وفي حديث تلفزيوني، شدد بطيش على ان "الحلول الجذرية للأزمة تتمثل بتشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "السوق اللبناني يعاني من جفاف الدولار ولا علاقة لانهيار العملة السورية بالسوق اللبناني".
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