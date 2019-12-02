بطيش: لا خوف على أموال المودعين في المصارف اللبنانية

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ أن "هناك 4 مليارات دولار تم سحبها من المصارف إلى المنازل منذ شهر أيلول وهي تشكل 3 بالمئة فقط من قيمة الإيداعات في المصارف"، مشيرا الى انه "تم تحويل مبالغ من المصارف إلى الخارج لم يُعرف حجمها ولا خوف على أموال المودعين في ​المصارف اللبنانية​".

وفي حديث تلفزيوني، شدد بطيش على ان "الحلول الجذرية للأزمة تتمثل ب​تشكيل الحكومة​"، مشيرا الى ان "السوق اللبناني يعاني من جفاف ​الدولار​ ولا علاقة لانهيار العملة السورية بالسوق اللبناني".