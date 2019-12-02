أبو شقرا التقى بستاني: ما زلنا على موقفنا لناحية الشراء والبيع بالليرة

أكد ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​ في تصريح له بعد لقائه وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني "اننا ننتظر كل النقابات للخروج بنتيجة لمصلحة المواطن وما زلنا على موقفنا لناحية الشراء والبيع ب​الليرة​"، مشددا على انه "لا دخل لنا بالمناقصات فهي تتعلق بالدولة ونأمل عدم العودة الى الإضراب لأن هدف وزيرة الطاقة إراحة المواطن".



واوضح ابو شقرا "اننا نريد أن يكون الحل مئة بالمئة بالليرة اللبنانية وما يهمنا أن لا ندفع بالدولار وبستاني مصرّة على عدم زيادة الاسعار".