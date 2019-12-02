وزير الخزانة التركي: المؤشرات تظهر تسارع نمو الاقتصاد

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءات ألبيرق، أن "النمو في ​الاقتصاد التركي​ مستمر في الارتفاع، وفقا للمؤشرات الرئيسية"، مشيراً إلى أن "التأثير الإيجابي لفترة التغيير وفترة التوازن في الاقتصاد التركي، وانخفاض التكاليف وزيادة مؤشرات الثقة، اظهر نموا في القطاع الصناعي على أساس سنوي".

ولفت إلى أن "مؤشرات الربع الأخير تظهر تزايدا في نمو الاقتصاد التركي"، مؤكداً أنه "من أجل تحقيق هدف النمو المتمثل بنسبة 5 بالمئة، سيتم التركيز على زيادة ​القيمة المضافة​ الصناعية وتسريع الانتعاش في الاستثمار، وتعزيز قطاعي الإنتاج والتوظيف".