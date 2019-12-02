شابة ايزيدية تواجه مغتصبها بعد 5 سنوات

واجهت شابة ايزيدية تدعى أشواق حجي، مغتصبها الذي ينتمي الى ​تنظيم داعش​ والمعتقل في السجون العراقية بعد ان استعبدها لسنوات عدة.

وتوجهت أشواق اليه بالقول :"دمرت حياتي، كان عمري 14 عاماً عندما اغتصبتني، مارست بحقي أبشع أنواع الظلم، كنت بعمر أبنائك، سرقت أحلامي، اليوم دورك لتعيش الظلم والقهر والوحدة وقد اغمي عليها من شدة التأثر".

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