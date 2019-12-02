وزير الخارجية العماني يدعو لعقد مؤتمر بين دول منطقة الخليج بمشاركة إيران

دعا وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، خلال لقاء مع نظيره ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​، إلى عقد ​مؤتمر​ بين دول منطقة ​الخليج​ بمشاركة إيران لحل الخلافات القائمة.

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