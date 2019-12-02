عباس عراقجي: الاتفاق النووي ابرم على اساس الربح للجميع

أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية ال​ايران​ي ​عباس عراقجي​ ان "​الاتفاق النووي​ هو اتفاق دولي ابرم على اساس الربح للجميع عن طريق مفاوضات بناءة"، موضحاً ان "الاتفاق النووي لم يكن بين ايران و​اميركا​ وانما هو اتفاق دولي متعدد الجهات".

ولفت إلى أن "الاتفاق النووي الدولي ابرم على اساس الربح للجميع وتمخض عن طريق اجراء مفاوضات بناءة، ولم يكن الاتفاق النووي بين ايران واميركا وانما هو اتفاق دولي".