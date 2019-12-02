شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان": زيارة الرئيس المجرى لمعالمنا الأثرية دعاية مجانية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن زيارة الرئيس المجرى إلى معالم الأقصر الأثرية يجب توظيفها جيدًا؛ لتحقيق الاستفادة القصوى، والاستغلال الأمثل لها للتأكيد على عدة رسائل هامة من خلال الزيارة، حيث أن اختيارهما للمقصد السياحى المصرى؛ تعد رسالة قوية للعالم ودعاية مجانية لتعافى السياحة المصرية وتأكيد على حجم الأمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر.

وأشاد إدريس، بجهود الأجهزة الأمنية ورجال السياحة فى الأقصر للخروج بهذه الزيارة فى أفضل صورة لها، من خلال الاستعداد لها جيدًا تزامنًا مع بدء الموسيم السياحى الشتوى.

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كما أكد إدريس، على أن هناك دورًا مهما للمكاتب السياحية الخارجية لاستغلال الحدث، من خلال بيان صحفى موحد بالتنسيق مع الوزارة وتعميمه، ووضعه على المواقع الخاصة بكل من اتحادات الشركات، ومنظمى البرامج السياحية فى دول المقر، وكذلك صفحات وشبكات التواصل الاجتماعى، مع مخاطبة الوسائل الإعلامية الواسعة الانتشار التى تهتم بمثل هذه الأخبار.

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمخاطبة الوسائل الإعلامية بالخارج، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، خاصة المتواجدة بالدول المُصدرة للسياحة إلى مصر وكذلك للأسواق الواعدة، وخلق حالة من التواصل عن تداول اسم مصر، لأكبر فترة ممكنة استغلال للزيارة وتأكيدا على الصورة الذهنية الإيجابية للمقصد السياحى المصرى فى الوقت الحالى.