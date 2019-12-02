شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة مسجد الدعوة بمنشاة القناطر وتوصية دينية البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
وأشار النائب إلى أن منذ اكثر من 6 أشهر تم هدم المسجد وعمل أساسات وأعمدة ثم توقف العمل دون أى أسباب، مشيرا إلى أن المسجد بجوار المقابر ومهم للأهالى لانه بيتم فيه إقامة صلاة الجنازة، وهناك عدم وجود متابعة من الأوقاف للمسجد.
من جانبه أكد المهندس مجدى أبو عبيد وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية متابعة وزارة الأوقاف للمسجد، مشيرا إلى أنه عندما توقف العمل بالمسجد تم إرسال لجنة هندسية لمعاينة الموقع وتم إعداد تقرير بخصم نصف مليون جنيه من المقاول المنفذ وهو ما جعله يأتى للوزارة ويكتب تعهد بأنه سيلتزم بانهاء العمل بالمسجد فى 20/62019.
ونبه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة بضرورة أن يتم اختيار المقاولين المنفذين لأعمال بالمساجد بعناية.
وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع بمتابعة الأعمال حتى يتم لإنتهاء من بناء المسجد فى الموعد المحدد.
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