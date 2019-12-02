شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دينية البرلمان يطالب الأئمة بالرد على الشائعات.. والأوقاف: توجيه طيب والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية: "هذا واقع آليم من الشائعات والفتن، مطالبًا أن يكون الرد ليس مقتضبا بالنفي وإنما يكون بالنفى مع الدليل من خلال أمام المسجد فى خطبة الجمعة أو شيخ المسجد حتى يصل لقلب المصلى لأن مجرد النفى قد يصل إلى الاذن ولكنه لا يصل إلى القلوب".
فيما قال الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الاوقاف، إن هذا توجيه طيب، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع ائمة المساجد للرد على الشائعات التى تتناول وزارة الاوقاف.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف فى السنوات الماضية بضم المسجد إلى الوزارة بدون عمالة ودون أن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك.
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