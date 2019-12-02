شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب " توافق على إنشاء سجل بجهاز المشروعات المتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال إجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي إنشاء سجل لدي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهة صاحبة الولاية لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.

وحسب المادة (14) التي وافقت عليها اللجنة، إن لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة في مادتها (15) - التي أحالت للائحة التنفيذية، تحديد قواعد واجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلي الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).

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جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة في وجود الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وممثلي البنك المركزي.