الأطباء تناقش مع "حكماء المهنة" حل أزمة التكليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ناقشت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، مع "حكماء المهنة" من كبار الأطباء والنقابيين السابقين؛ التوصل لحل لمشكلة نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة.

حضر اللقاء، الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ المتفرغ بقصر العيني، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور محمد أبوالغار الأستاذ المتفرغ بقصر العيني، الدكتور عبد المنعم عبيد الأستاذ المتفرغ بقصر العيني ، الدكتور أشرف زكي الاستاذ بمعهد القلب، والبرلماني مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور منصور كباش نقيب أطباء أسوان.

وبحسب بيان اليوم، أكد الحاضرون أهمية تطوير المنظومة الصحية بكاملها وعلى أهمية توفير فرص للدراسات العليا والتدريب لجميع الخريجين، وضرورة التواصل بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء فيما يخص الأطباء والمنظومة الصحية.

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وشددوا على أهمية عقد لقاءات دورية بين النقابة وأعضاء لجنتي الصحة التعليم بمجلس النواب لمناقشة كيفية الدفع بالمنظومة الصحية للأمام ومناقشة كيفية تلبية حقوق الأطباء المشروعة.

أوضح الحاضرون عدم إمكانية الحكم على النظام الجديد الذي تنوى وزارة الصحة تطبيقه على أطباء التكليف الجديد نظراً لعدم وجود أي مستند مكتوب يوضح تفاصيله.

وندب الحاضرون الدكتور مجدي مرشد، والدكتور منصور الكباش بالترتيب لعقد لقاء عاجل يجمع وزيرة الصحة مع وفد نقابي وبعض ممثلي شباب الأطباء ويحضره بعض حكماء مهنة الطب؛ لوضع حلول للمشكلة القائمة لأطباء التكليف.​