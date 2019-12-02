البيئة تطالب بتوفير التمويل للدول النامية للتكيف مع تغيرات المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال القمة الرئاسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين للتغيرات المناخية التي عقدت اليوم الاثنين بمدريد في إسبانيا بمشاركة أنطونيو جوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأكدت فؤاد، خلال مشاركتها في القمة، أهمية موضوعات التكيف استكمالًا لدور مصر الريادي في قمة المناخ الماضية والتي عقدت بنيويورك كما طالبت بضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية لتتناسب مع مستوى الطموح الخاص بالدول المتقدمة ولتتمكن الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية.

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وأشار أنطونيو جوتيريس، إلى ضرورة اتباع مسارات الأمل والتنيمة المستدامة حتى نتمكن بنهاية القرن الحالي من الاعتماد على الطاقات البديلة ونحافظ على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن الحادي والعشرين.

وأوضح جوتيريس للقادة المشاركين، أنه يجب العمل بجهد أكبر واتخاذ المزيد من القرارات الحاسمة لتجنب الكثير من المخاطر التي شهدتها الأرض خلال الفترة الحالية من حرائق غابات وفيضانات وسيول، مشيرًا إلى أن الجليد القطبي أخذ في الذوبان بمعدل يزيد عن ثلاث مرات مما كان عليه، مضيفًا أن الكثير من الدول التي لها سواحل بحرية ستكون أكثر تأثرًا.

وأشاد بمبادرة البنك التجاري الدولي، بالامتناع عن تمويل أي مشروعات تتعلق بالوقود التقليدي بعد عام 2021، موجهًا حديثه إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى لحثها على خفض انبعاثاتها والتي تشكل ثلاثة أرباع انبعاثات العالم وزيادة طموحها في عمليات خفض الانبعاثات.