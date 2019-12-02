فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان يستقيل من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت 3 مصادر مسؤولة في بنك التعمير والإسكان، لمصراوي، إن فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان تقدم اليوم باستقالته من منصبه للبنك المركزي، وتمت الموافقة على الاستقالة.

وأشارت المصادر إلى أن السباعي اختار التقدم باستقالته من منصبه قبل انتهاء الفترة القانونية لرئاسة البنك في مارس المقبل.

وأوضح المصدر أن البنك ينتظر قرار البنك المركزي بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة بنك التعمير والاسكان.

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وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي وافق على تعيين حسن غانم رئيسا تنفيذيا ونائبا لرئيس بنك التعمير والإسكان منذ سبتمبر 2017.

وتولى فتحي السباعي منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان والتعمير في مايو 2011، ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البنوك الجديد على البرلمان خلال أسابيع لإقراره.

وكان مجلس الوزراء حول مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى مجلس النواب لاعتماده وذلك بعد إجراء مجلس الوزراء تعديلات عليه، وإقراره.

وقال طارق عامر في تصريحات سابقة، إنه تم إلغاء المادة المقترحة بتحديد مدد رؤساء البنوك بحد أقصى 3 مدد متتالية أي 9 سنوات، من مشروتع القانون، ولكن قرار التجديد لرؤساء البنوك سيكون في يد اللجان الرقابية ضمانًا للشفافية.