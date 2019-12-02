تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار في 10 بنوك مع بداية نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه، و16.17 جنيه للبيع.