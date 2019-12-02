جامعة الدول العربيّة تُلمّح إلى قرارٍ عسكري مرتقب

أكدت جامعة الدول العربية على أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية. وخلال إفتتاح أعمال الندوة الـ "24" لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية، ألقى مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بالجامعة العربية، طارق عبد السلام كلمة نيابة عن رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس". Advertisements وأكد الذوادي أن إنشاء مركز التدريب العسكري يأتي لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتوفير مناخ ملائم يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية. وشدد على أن "قطاع الشؤون العربية والأمن القومي ممثلا في الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، سيبقى حريصا على تنظيم الاجتماعات والندوات الخاصة بالقوات المسلحة، معتزا بروح المسؤولية التي تعمل بها تلك القوات لما فيه خير للأمة العربية وتطلعاتها.

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