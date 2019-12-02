طقس جدة يجتاح السوشيال ميديا بالسعودية

يشهد طقس جدة منذ صباح اليوم أمطارغزيرة تتركز معظمها بجنوب وشرق وغرب المدينة، تسبتت في غرق الشوارع وإعاقة حركة السير، كما توقع خبراء الطقس بالمملكة العربية السعودية تجدد هطول الأمطار بنهاية اليوم.

أوضح أن أمطار جدة جعلت البلاد تطبق أوامر العمليات الخاصة بنشر مهمات الأمطار، وكذلك تطبيق الخطة التنفيذية بالتعاون مع الجهات التي لها علاقة بالحدث لمواجهة الطقس، وحذر كافة المواطنين بالابتعاد عن مصادر التيار الكهربائي وقت سقوط الأمطار.

كما طلب بعدم القيام بأعمال

الصيانة على الأسطح خلال نشاط الرياح وهطول، بجانب الابتعاد عن المجسمات الجمالية على الشواطئ واللوحات الإعلانية والمظلات الواقية للعربات، وعدم استخدامها كساتر واقي من الرياح السطحية والأمطار حتى لا تقع يصاب أي فرد بأذي.

وتباينت أراء رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية حول طقس جدة ما بين ثائرون مما خلفته أمطار جدة بالشوارع حيث حولت أغلب الاحياء لبحيرات ومستنقعات مياه

وصلت للمنازل وأغلقت الطرق وأعاقة حركة المواطنين مرجعين السبب لسوء تصريف مياه الأمطار، وعدم وجود الآليات اللازمة لمواجهة تلك الأزمة ومعاناة انتظار آليات شفط المياه، وبين من يعبر عن جمال الطقس عقب انتهاء الأمطار.

فيما نشر عدد من النشطاء فيديوهات وصور اثناء سقوط الأمطار والاثار الجانبية التي خلفتها وعلقوا عليها وقال أحدهم:"مشروع تصريف السيول في جدة لا يزال بين قوسين لم ينته، فرغم تعاقب ثلاثة أمناء إلا أن الوضع لا يزال كما هو، ورغم المليارات التي اعتمدتها الدولة والوعود التي وعدها الأمناء لسكان عروس البحر الأحمر إلا أن الوضع ما زال كما هو".

Advertisements