الخارجية الصينية: الإرهاب عدو والتعامل معه بمعيار واحد أمر مهم

أكدت الصين اليوم الاثنين أن الإرهاب عدو مشترك تواجهه جميع دول العالم ، مشيرة إلى أن "تحدي الإرهاب يتمثل في أنه بلا جنسية، أو دين، أو جنس، أو ضمن فئة عمرية محددة، ولذلك، لا ينبغي أبدا انتهاج معايير مزدوجة في مكافحته ".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" - في تصريح اليوم حول الحادث الإرهابي الذي وقع بلندن الأسبوع المنصرم

- "حادث لندن مؤسف، والجانب الصيني يعرب عن تعازيه للضحايا الأبرياء ، ومواساته لأسر الضحايا والمصابين.. وإن الصين تتفهم وتؤيد التدابير الحاسمة التي اتخذتها الشرطة البريطانية للتعامل مع أعمال العنف " .وحول التاريخ الإجرامي للإرهابي المتسبب في الحادث، لفتت يينغ إلى أن ما أوردته وسائل الإعلام بهذا الشأن يثبت تماما أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا لجميع دول العالم، وأنه ينبغي تعزيز التعاون بين الدول لكي تستكشف بصورة مشتركة تدابير وقائية أكثر فعالية لمكافحة الإرهاب والعمل من أجل حماية الأمن المشترك لجميع الدول.وتابعت: "هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان ، وهو إذا حدث الهجوم الإرهابي في الصين، كيف سيكون تقرير وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية وتفسيرها للهجوم؟ استنادا إلى التجارب السابقة ، فربما يتم تجميل صورة القاتل والحديث عن مسألة إطلاق الشرطة النار عن قرب على القتلة باعتباره إفراطا في استخدام العنف".