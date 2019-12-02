اخبار العالم

كوريا الشمالية تبني عشرات المواقع لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بنت كوريا الشمالية منذ الصيف الماضي، عشرات المواقع المخصصة لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات من منصات إطلاق متحركة.

وأفادت صحيفة "أساهي" اليابانية، نقلا عن مصادر أمريكية وكورية جنوبية، بأن هذه المنشآت هي مواقع تم بناؤها بالإسمنت، وهي مخصصة لتغيير نقاط انطلاق

الصواريخ وللتمويه.

 

كا ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة شددت المراقبة الجوية في شبه الجزيرة الكورية، بعد اختبار كوريا الشمالية قاذفة صواريخ ضخمة مؤخرا.

Advertisements

 

وقال موقع إيركرافت سبوتس (Aircraft Spots) لتتبع حركة

الطيران المدني، اليوم الاثنين، إن طائرة تجسس أمريكية من طراز(RC-135W) قامت اليوم بمهمة المراقبة فوق سيئول وضواحيها.

 

والطائرة متخصصة بمهام التجسس الإلكتروني، حيث تتنصت على الاتصالات الهاتفية، وفي الغالب تحلق فوق سيئول وضواحيها عندما تظهر كوريا الشمالية بوادر متعلقة بعملية إطلاق أو بعد عملية الإطلاق من أجل معرفة التحركات الإضافية لكوريا الشمالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تبني عشرات المواقع لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا