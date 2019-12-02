كوريا الشمالية تبني عشرات المواقع لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات

بنت كوريا الشمالية منذ الصيف الماضي، عشرات المواقع المخصصة لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات من منصات إطلاق متحركة.
وأفادت صحيفة "أساهي" اليابانية، نقلا عن مصادر أمريكية وكورية جنوبية، بأن هذه المنشآت هي مواقع تم بناؤها بالإسمنت، وهي مخصصة لتغيير نقاط انطلاقالصواريخ وللتمويه.
كا ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة شددت المراقبة الجوية في شبه الجزيرة الكورية، بعد اختبار كوريا الشمالية قاذفة صواريخ ضخمة مؤخرا.
وقال موقع إيركرافت سبوتس (Aircraft Spots) لتتبع حركةالطيران المدني، اليوم الاثنين، إن طائرة تجسس أمريكية من طراز(RC-135W) قامت اليوم بمهمة المراقبة فوق سيئول وضواحيها.
والطائرة متخصصة بمهام التجسس الإلكتروني، حيث تتنصت على الاتصالات الهاتفية، وفي الغالب تحلق فوق سيئول وضواحيها عندما تظهر كوريا الشمالية بوادر متعلقة بعملية إطلاق أو بعد عملية الإطلاق من أجل معرفة التحركات الإضافية لكوريا الشمالية.
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