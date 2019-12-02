عون يطالب بمحاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية

طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، بمحاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية، وفقا للقوانين.
وأكد عون عند استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت، ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، عبر تغريدات نشرت في حسابه الرئاسي على"تويتر":"الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".
وأضاف : "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين فيالحكم أو الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي، بل يتحدث في الصالونات".
وأكد ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.
من جهته قال نقيب المحامين ملحم خلف: "متمسكون بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وبرمزيتها، وهمنا الأول ضخ الديمقراطية فيها".
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