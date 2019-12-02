أمين عام الأمم المتحدة يطالب بعدم الاستسلام في مجابهة تغير المناخ

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دول العالم بعدم الاستسلام في محاربة تغير المناخ، حيث يجتمع ممثلو نحو 200 دولة في العاصمة الإسبانية (مدريد)؛ لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال جوتيريش - في كلمته الافتتاحية للوفود المشاركة في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي اليوم الاثنين في (مدريد) وفقا لقناة يورو نيوز -: " إن بيانات علمية حديثة تظهر وصول مستويات الغازات الحابسة للحرارة إلى رقم قياسي، إذ بلغت مستويات

لم تشهد منذ 3 ملايين سنة على الأقل، عندما كانت مستويات البحر أعلى بـ10 إلى 20 مترًا من المستويات الحالية".وحذر من أنه إذا لم يتم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى بشكل حاد، فإن درجات الحرارة قد ترتفع إلى ضعف الحد المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 بنهاية القرن.وتابع: "هل نرغب حقًا في أن نُذكر في التاريخ على أننا الجيل الذي دفن رأسه في الرمال والذي كان متغافلًا بينما يحترق الكوكب".وجاءت مناشدة جوتيريش بعد أن شددت وزير البيئة في تشيلي "كارولينا شميت" على ضرورة أن تضع القمة الأممية بشأن تغير المناخ - التي تعقد في مدريد في الفترة من 2 وحتى 13 ديسمبر الجاري - أسس الانتقال نحو اقتصادات محايدة كربونيًا مع مراعاة الدول الأفقر والأضعف لارتفاع درجات الحرارة.وكان جوتيريش قد حذر، أمس /الأحد/، من أن الوصول إلى نقطة اللاعودة قد أصبح في مرمى البصر ويندفع نحونا.