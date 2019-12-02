إلغاء 900 رحلة للولايات المتحدة بسبب الطقس السيئ

أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة وإلغاء نحو 900 رحلة جوية، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشكر في أرجاء الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية:

"من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن بحلول صباح يوم الاثنين".

وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم، ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن.

وذكر موقع" فلايت أوير" الإلكتروني أنه تم صباح اليوم في الولايات المتحدة إلغاء 881 رحلة جوية وتأجيل 7122 رحلة أخرى.