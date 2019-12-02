الجامعة العربية تهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ48

هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين.

وأعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام عن تقدير الجامعة العربية لمسيرة دولة الإمارات ودورها في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية لمواطنيها وفي ترسيخ قيم التسامح والتعايش ومبادئ التضامن الإنساني.

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وقال السفير زكي، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" هو الذي وضع اللبنة الأساسية لهذا النهج، مثمناً دور دولة الإمارات المحوري في دعم ومساندة القضايا العربية.