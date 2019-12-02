عواصف ثلجية كثيفة تعلق وتلغي مئات الرحلات في أميركا

أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة وإلغاء نحو 900 رحلة جوية فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازحاماً بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمتراً في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن بحلول صباح اليوم الاثنين.

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وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن. وذكر موقع فلايت اوير الإلكتروني أنه بحلول الساعة 10.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.