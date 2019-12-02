أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة وإلغاء نحو 900 رحلة جوية فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازحاماً بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.
وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمتراً في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن بحلول صباح اليوم الاثنين.
اقرأ أيضاً...إعلان الطوارىء في أريزونا وتأجيل رحلات بعد عاصفة شتوية قوية
وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن. وذكر موقع فلايت اوير الإلكتروني أنه بحلول الساعة 10.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عواصف ثلجية كثيفة تعلق وتلغي مئات الرحلات في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.