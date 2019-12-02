كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يطالب بتعديل بعض القوانين القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أفراد الشعب، قائلًا: "المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

وأكد عون، اليوم الإثنينن، خلال استقباله وفد نقابة المحامين، في بيروت، أن "الحراك أتى يزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

وقال عون، عن مكافحة الفساد: "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم".

وبحسب قناة العربية، أشار ميشال عون، إلى ضرورة "محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية وفقا للقوانين".

وكان عون، قد طالب بتعديل بعض القوانين القضائية، مشيرا إلى "وجود بعض المشاكل في القوانين التي تؤدي الى تأخير مسار الدعاوى، وهو ما يستلزم تعديلها".

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هذا وبدأ المحتجون في لبنان بقطع طرق، الاثنين، بعد دعوة منظمي الحراك الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية إلى إضراب عام "بغية التصعيد".

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن محتجين يقطعون الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شلّ حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس شمال لبنان.

وتشهد طرابلس وعكار، الاثنين، حركة قطع لعدد من الطرقات وإقفال مرافق حيوية، تلبية لدعوة العصيان المدني التي وجهتها مجموعة من الحراك في الشمال.

والأحد، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات مكافحة الشغب فصلت بين متظاهرين مؤيدين للرئيس اللبناني، عون، وبين محتجين من "حزب سبعة" والحراك المدني على طريق القصر الجمهوري.