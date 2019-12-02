كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: سنقوم بتحديث موسوعة محلية لمواجهة ويكيبيديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تنشئ روسيا موقعًا جديدًا على الإنترنت لموسوعتها الوطنية بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إن ويكيبيديا غير موثوق بها ويجب استبدالها.

وجاء في قرار حكومي، أن هذه الخطوة ستضمن أن يتمكن الأشخاص من العثور على "معلومات موثوقة يتم تحديثها باستمرار على أساس مصادر المعرفة المثبتة علميًا".

واقترح الرئيس بوتين الشهر الماضي الاستعاضة عن موسوعة ويكيبيديا الموسومة عبر الإنترنت بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبرى - خليفة موسوعة الاتحاد السوفيتي الرئيسية.

وقال بوتين حينها: "سيكون هذا، على أي حال، معلومات موثوقة يتم تقديمها بشكل حديث".

وفي عام 2015، منعت روسيا لفترة وجيزة إصدار ويكيبيديا باللغة الروسية، لمقال يحتوي على معلومات عن القنب بموجب تشريع يحظر المواقع التي تحتوي على مواد متعلقة بالمخدرات.

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كما أدخلت موسكو أيضًا ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت على الجزء الروسي من الإنترنت حتى تتمكن من الاستمرار في العمل حتى لو كانت معزولة عن البنية التحتية الأجنبية.

و تعتبر الموسوعة الروسية العظمى متاحة بالفعل في شكل إلكتروني أساسي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرجي كرافيتس، المحرر في الموسوعة الروسية العظمى قوله يوم 21 نوفمبر، إن البوابة الإلكترونية الجديدة ستكلف حوالي 2 مليار روبل (31 مليون دولار).

وقال القرار، الذي وقعه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، إن الحكومة ستنشئ أيضًا مركزًا وطنيًا للبحث والتعليم في الموسوعة الروسية الكبرى.