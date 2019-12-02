كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جديد لرئيس أوكرانيا بشأن إجراءات عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لم يتحدث على الإطلاق مع الرئيس الأمريكي دونالد تراب، عن أي اتفاق مقايضة بشأن المساعدة العسكرية الأمريكة إلى بلاده.

وفي مقابلة نشرتها، اليوم الاثنين، مجلة دير شبيغل الالمانية وصحف تايم ولوموند وغازيتا فيبورسا، قال زيلينسكي: "لم أتحدث على الإطلاق مع ترامب بهذه التعابير: أعطيك هذا وتعطيني ذلك".

وأضاف زيلينسكي: "لا يفهم على الإطلاق" الاتهامات بحصول ابتزاز في هذا الصدد، في إطار إجراء عزل الرئيس الأميركي وأنه"لا يريد إعطاء الانطباع بأننا متسولون" في أوكرانيا.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، القضية بدأت خلال مكالمة هاتفية حصلت في 25 يوليو ويشتبه في أن الرئيس الأمريكي الجمهوري مارس خلالها ابتزازا على كييف مشترطا استئناف المساعدات العسكرية الأمركية بإطلاق تحقيقات في أوكرانيا بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونجله الذي يعمل لدى مجموعة غاز أوكرانية.

ومن جهة أخرى، أكد السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، بشكل صريح حصول مثل هذه المقايضة وذلك وفقا "لرغبات الرئيس".

وخفف الرئيس الأوكراني في هذه المقابلة من حجم التوقعات قبل القمة المرتقبة حول أوكرانيا في 9 ديسمبر في باريس، حيث سيلتقي للمرة الأولى بشكل ثنائي نظيره الروسي فلاديمير بوتن.

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وأكد أن توقف النزاع في شرق أوكرانيا، مع الانفصاليين الموالين لروسيا، لا يمكن أن يبحث إلا بعد "محطات تمهيدية".

وقال إن الأولى تتعلق "بتبادل أسرى ضمن مهل معقولة"، ثم يجب التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار وسحب كل القوات المسلحة لكي يمكن التفكير في انتخابات محلية في المناطق التي تشهد نزاعا.

وأضاف الرئيس الأوكراني "إذا تمت تسوية هذه النقاط الثلاث، فسنرى حينئذ ما إذا كان كل الناس يريدون إنهاء الحرب قائلا "في ما يتعلق بنا، نريد ذلك بكل تأكيد لكننا سنرى ما إذا كانت روسيا تريد ذلك فعليا".

وستكون تلك أول قمة أيضا منذ 2016 بهذه الصيغة التي يطلق عليها اسم "النورماندي" والهادفة الى دفع عملية السلام قدما في شرق أوكرانيا، حيث أوقعت الحرب أكثر من 13 ألف قتيل.

والعلاقات بين روسيا وأوكرانيا متوترة منذ وصول موالين للغرب إلى الحكم في كييف عام 2014 وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم ونشوب حرب مع الانفصالين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

لكن تم تحقيق تقدم بين كييف وموسكو منذ وصول زيلينسكي، المؤيد أكثر من سلفه للحوار،إلى السلطة في أبريل.