كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستولتنبرج": روسيا ليست القضية الوحيدة التي يتعين على الناتو التعامل معها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء الدول والحكومات في المملكة المتحدة هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السبعين لتحالف الناتو العسكري، من المرجح أن تركز المناقشات على تغيير العلاقات الجيوسياسية والتهديدات العسكرية، تلك القضية الشائكة المتمثلة في الإنفاق الدفاعي، وكذلك مستقبل الحلف.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، جينس ستولتنبرج، في وقت سابق من هذا العام إن القمة التي ستعقد يومي 3 و4 ديسمبر ستتيح للأعضاء فرصة معالجة "التحديات الأمنية الحالية والناشئة وكيف يواصل الناتو الاستثمار والتكيف لضمان بقاءه ركيزة من الاستقرار في سنوات قادمة".

وتأتي القمة في ضواحي لندن في وقت عصيب بالنسبة لحلف الناتو بعلاقات غير مستقرة تتصدى لانعدام الأمن القديم مثل علاقاتها مع روسيا. وعلاوة على ذلك، أصبح التزام أقوى عضو فيها، الولايات المتحدة، بالتحالف غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى.

وقالت جودي ديمبسي، زميلة أقدم غير مقيمة في جامعة كارنيجي أوروبا، في مقال افتتاحي صدر يوم الثلاثاء الماضي: "نادرًا ما كان الناتو تحت حصار لفظي خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف، حقيقة أن هذا الاجتماع لن يطلق عليه قمة تُظهر كيف لا يتم الاحتفال بعيد ميلاد السبعين لحلف الناتو بصخب كبير ولكن بدلًا من ذلك بقدر من الشك، إن لم يكن القلق.

ويأتي هذا القلق بعد بضع سنوات صعبة بالنسبة للتحالف، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة من يدفع أكثر. ووافق حلف شمال الأطلسي في قمة عُقدت في ويلز عام 2014 على عكس اتجاه انخفاض ميزانيات الدفاع ورفعها خلال العقد المقبل، وهي خطوة تهدف إلى "زيادة تعزيز الروابط عبر الأطلسي". ثم وافق الأعضاء على إنفاق ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) على الدفاع.

وفي قمة العام الماضي في بروكسل، انتقد الرئيس دونالد ترامب أعضاء آخرين في المجموعة لعدم الوفاء بأهداف الإنفاق المتفق عليها في قمة الناتو في عام 2014.

ويلاحظ الخبراء أن المناقشات التي ستجري في "اجتماع القادة" هذا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما يطلق عليه، سيتم إعلامها بنفس القدر من خلال القضايا غير المدرجة في جدول الأعمال الرسمي.

ومن المحتمل أن يكون الإنفاق قضية رئيسية مرة أخرى هذا الأسبوع حيث لا تصنع آخر الأرقام القراءة المريحة. وتشير تقديرات الناتو لعام 2019، التي صدرت في يونيو، إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليونان وإستونيا ورومانيا وبولندا ولاتفيا فقط هي التي حققت هذا الهدف أو تجاوزته.

وكانت الولايات المتحدة قد حققت أعلى إنفاق دفاعي، حيث بلغت 3.4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين كانت لوكسمبورج هي الأدنى التي أنفقت 0.55٪ فقط.

ونظرًا للتقدم البطيء الذي أحرزه الأعضاء، من المحتمل أن يكون ترامب حرجًا للغاية مرة أخرى. وتم تمييز ألمانيا بمعاملة قاسية خاصة بسبب فائض ميزانيتها. ولم تنفق الأمة الأوروبية سوى ما يقدر بنحو 1.36٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي في عام 2019، مما أدى إلى صدام آخر محتمل مع الولايات المتحدة

• التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو

أدى الإنفاق الدفاعي، أو عدم وجوده، إلى إثارة الكثير من الغضب في ترامب لدرجة أن هناك تقارير أنه كثيرًا ما ناقش سحب الولايات المتحدة من التحالف، حتى بدعم من الكونجرس.

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وقال ترامب في تجمع حاشد في يوليو: نحن الذين يدفعون ثمن كل شيء، وبصراحة، يدين لنا العديد من الدول بمبلغ هائل من المال لسنوات عديدة مضت.

• التزام أوروبا بحلف الناتو

ومن المفارقات أن الأسئلة حول التزام الأعضاء بحلف الناتو يمكن أن تأتي من أقرب إلى الوطن (يقع مقرها الرئيسي في بروكسل) مع زيادة الحديث في أوروبا حول تعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي وتنسيقه في مجال الدفاع.

وتسبب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضجة قبل اجتماع الناتو هذا الأسبوع بعد أن قال في أوائل نوفمبر إن "ما نشهده حاليًا هو موت دماغي الناتو".

وتحدث ماكرون في مجلة الإيكونوميست، عن فشل الولايات المتحدة في التشاور مع الناتو قبل الانسحاب من سوريا كسبب لتعليقه، وشكك أيضًا في صحة الناتو.

وجادل بأن أوروبا يجب أن تركز على تحالفها الدفاعي، على الرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتقد أن القارة ضعيفة للغاية ”حتى الآن” للدفاع عن نفسها.

وفي حديثها إلى المشرعين في الأسبوع الماضي، قالت ميركل، إننا نعتمد على هذا التحالف عبر الأطلسي، وهذا هو السبب في أنه من المناسب لنا أن نعمل من أجل هذا التحالف ونتحمل المزيد من المسؤولية.

وتم تأسيس حلف الناتو في عام 1949 كتحالف عسكري بين 10 دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا "لتعزيز التعاون بين أعضائه ولحماية حريتهم"، كما يقول الحلف، "في سياق مواجهة التهديد الذي كان يمثله في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي".

وبعد مرور سبعين عامًا، وبعد عدة عقود من العلاقات الجيدة نسبيًا والتعاون، أصبحت علاقات الناتو مع روسيا متوترة.

ويأتي ذلك بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم لعام 2014 ودورها في الانتفاضة الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا. يقول حلف الناتو إن قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع روسيا ولكن "أفعال وسياسات روسيا المزعزعة للاستقرار تتجاوز أوكرانيا"، مشيرة إلى "أنشطتها العسكرية الاستفزازية بالقرب من حدود الناتو الممتدة من البلطيق إلى البحر الأسود".

وانتقدت روسيا على نطاق واسع نشر دروع الدفاع الصاروخي في الفناء الخلفي السابق، ويعد احتمال انضمام أوكرانيا وجورجيا، وكلاهما كان جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق، الانضمام إلى حلف الناتو (وربما الاتحاد الأوروبي) هو احتمال غير مناسب بالنسبة لموسكو.

وفي سبتمبر عام 2019، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن إقتراب الناتو من حدودنا يشكل تهديدًا لروسيا.

وقد ردد هذا الرأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر، عندما أخبر مجلس الأمن الروسي بأنه "قلق للغاية بشأن الناتو". البنية التحتية تقترب من حدودنا، وكذلك محاولات عسكرة الفضاء الخارجي".