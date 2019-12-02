كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اقتراحان مهمان لـ"السودان" بشأن أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إحراز تقدم بشأن محادثات سد النهضة الإثيوبي.

الوزير السوداني، نوه بأن التقدم في هذا الملف، ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا، ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان، بشأن سد النهضة، والمنعقد بالقاهرة اليوم الإثنين، أننا أجرينا محادثات ونمضي على المسار الصحيح، ونركز على المحادثات التقنية ومخاوف بعضنا البعض وهذا أمر حيوي لإحراز تقدم، فإذا تمكنا من الاستماع إلى مخاوفنا فإن ذلك سيمهد الطريق إلى المضي قدمًا للوصول إلى محادثات مثمرة، وأتمنى الاستمرار بهذا الزخم في الاجتماعات المقبلة.

واقترح الوزير، حلين لمشاكل تشغيل سد النهضة قائلًا إنه: لكي تكون هذه المحادثات بناءة، الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا، ولكن علينا ضبط اللغة التي استخدمت وذلك لكي تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما الخيار الثاني فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث مثل التشغيل طويل الأمد ولكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد، وهناك أيضا مسألة تتعلق بالتشغيل طويل الأمد وكيف سيتم التنسيق بشأنها.