كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار مبنى سكني بمحافظة حلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر سورية، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء انهيار مبنى مخالف في حي المعادي بحلب القديمة، فجر اليوم الاثنين، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وأفادت قناة روسيا اليوم، أنه تم انتشال 5 جثامين، بينهم طفل وامرأتان، من تحت الركام، و البحث مستمر عن آخرين.

وفي تصريحات صحفية، أوضح الدكتور معد مدلجي، رئيس مجلس مدينة حلب، أن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس الأحد، إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك.

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وأشار مدلجي إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان لانتشال المصابين ورفع الأنقاض.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء أمس الأحد، سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة شمال سوريا.

ويذكر أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "انفجارًا عنيفًا وقع قرب حاجز عسكري للقوات التركية، قرب مركز الإرشادية في بلدة تل حلف غرب رأس العين بريف الحسكة، تسبب في وقوع قتلى بالإضافة إلى جرحى تم نقلهم إلى المشافي التركية".

وأشار المرصد اليوم الأحد، إلى أن الانفجار هز ريف مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية نبع السلام.

