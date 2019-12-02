صافرة زامبية لإدارة مباراة الرجاء ومضيفه فيتا كلوب

أسندت لجنة الحكام التابعة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، مهمة قيادة مباراة الرجاء الرياضي بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي، للحكم الزامبي جاني سيكازوي.

وسبق لسيكازوي إدارة مجموعة من المباريات للأندية الوطنية، على غرار ذهاب نهائي كأس “كاف” في نسخته الماضية الذي جمع نهضة بركان بالزمالك المصري.

وقاد البالغ من العمر 40 عاما، نهائي السوبر الإفريقي لعام 2018 بين الوداد الرياضي وتي بي مازيمبي الكونغولي، فضلا عن إدارته للمباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأرجنتيني مارس الماضي، بالملعب الكبير لطنجة.

وتقام مباراة الفريق الأخضر بمضيفه فيتا كلوب، الجمعة القادم، حيث تندرج ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الرجاء خسر مباراته الأولى السبت الماضي، بهدفين دون رد ضد ضيفه الترجي، بينما عاد فيتا كلوب بالهزيمة بهدف نظيف من الجزائر، أمام شبيبة القبائل.