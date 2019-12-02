وزارة الداخلية تقيل رئيس مجلس يركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقالت وزارة الداخلية، رئيس مجلس محلي يركا، وهيب حبيش، من منصبه في أعقاب فشله بتمرير ميزانية العام 2019.
ويأتي هذا القرار عقب عدم المصادقة على ميزانية مجلس محلي يركا للعام 2019، حتى مهلة أقصاها 30 أيلول/سبتمبر الماضي.
وينص قانون السلطات المحلية، على أن السلطة المحلية التي لا تمرر ميزانية لغاية المهلة التي تقرها وزارة الداخلية، فإنها ستتعرض للحل.
ووفقا لوزارة الداخلية، استنادا لذلك جرى استدعاء أعضاء ورئيس المجلس لجلسة استماع، بناء عليه قررت الداخلية إنهاء عملهم إثر عدم المصادقة على الميزانية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتوكيل مهام إدارة السلطة المحلية في يركا للجنة معينة مكونة من رئيس وأعضاء، حتى 3 سنوات على الأقل، بعدها سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات المحلية في يركا.
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