بدء التحضيرات للذكرى الـ 6 للهبة الحضرمية واستشهاد المقدم سعد بن حبريش

الإثنين 2 ديسمبر 2019

بدأت في حضرموت التحضيرات للذكرى السنوية الـ 6 للهبة الشعبية الحضرمية واستشهاد المقدم " سعد بن حمد بن حبريش"، إذ عقدت اليوم اللجنة التحضيرية ، بالمكلا، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ.



وفي مستهل الاجتماع أعرب رئيس اللجنة عن الشكر للشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع على الثقة التي منحها لأعضاء اللجنة وإصداره قرار بتشكيلها، حاثًا على التعاون والتشارك في إنجاز الأعمال التحضيرية وتزمينها.

واستعرضت اللجنة المقترحات والتصورات الأولية للأنشطة الجماهيرية والثقافية والرياضية والإعلامية لأحياء هذه المناسبة، ومنها إقامة ندوة توثيقية عن الهبة الشعبية الحضرمية، ومعرض للصور ودوري رياضي لأندية حضرموت بالتنسيق مع فرعيي أتحاد كرة القدم بالساحل والوادي وغيرها من الانشطة والفعاليات الأخرى.

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ورحب المجتمعون بتوجه رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع في اجتماعها الاخير باحتضان مدينة سيئون عروسة وادي حضرموت الفعالية الجماهيرية الكبرى وتكليف مكتب المؤتمر بالوادي والصحراء بالإعداد الجيد لها، مشيرين إلى أن ذلك التوجه يحمل مدلولات عديدة نابعة من أن الهبة الشعبية الحضرمية العظيمة في 20 ديسمبر ‪2013م لم تقتصر على منطقة بعينها، بل انطلقت في وقت واحد في كل ربوع مناطق حضرموت ريف ومدينة وشاركت فيها مختلف فئات وشرائح المجتمع حضر وبادية.

وأكدت اللجنة على أهمية الندوة التوثيقية بوصفها ستستعرض شهادات حية عن انطلاقة الهبة ومسبباتها وتتبع ارهاصاتها ومراحل ما قبلها وما بعدها وأثرها وملاحمها البطولية واستذكار مٱثر شهدائها وغير ذلك، بهدف تدوين تلك الشهادات وجمعها في كتاب ليستفاد من دروسها وتحفظ للأجيال القادمة، مشددة على تفعيل الجوانب الإعلامية في إبراز الهبة كحدث تاريخي كبير شهدته حضرموت، والتركيز على ما صنعته من تحولات ، لإحداث تغيير إيجابي شامل لصالح حضرموت وأبنائها جميعًا ورفع عنهم الظلم والهيمنة، مشيرة إلى أن دور الاعلام في هذه المرحلة مهم ، وقدرته في التأثير أبلغ ، حيث ما زالت هذه الملحمة الحضرمية لم تأخذ حقها في الإعلام كما يجب، رغم الانجازات التي حققتها على الاصعدة كافة سياسية وحقوقية واجتماعية وأمنية.

ووزعت اللجنة أعضائها للإشراف والإعداد على الفعاليات المقترحة، على أن تقر التصورات المتكاملة في اجتماعها القادم.