شاهد كيف إحتفل أبناء عدن بالعيد الوطني للإمارات ؟!

الإثنين 2 ديسمبر 2019

شارك أبناء العاصمة عدن، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الإحتفال باليوم الوطني الـ2 من ديسمبر الذي يصادف ذكرى توحد الإمارات على يد المغفور له الشيخ، زايد بن سلطان آل نهيان عام 1970م .



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وصنع أبناء عدن علماً لدولة الإمارات بطول أكثر من عشرين متراً قاموا بعرضه على متن قوارب صيد في مياه البحر، معبرين بذلك عن فرحته بهذه المناسبة الوطنية للأشقاء في دولة الإمارات .

وقال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تعليقه على الفيديو، "هذا ليس في الإمارات إنه في عدن، عدن الوفاء، عدن الأصالة، عدن التي لاينسى شعبها من وقف معهم" .. مضيفاً بالقول "إنه الجنوب العربي ياقوم هنا أخلاق العرب هنا مضرب الوفاء" .