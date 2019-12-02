شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يضع حلين أمام القادة فى قمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

حدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مسارين أمام القادة الحاضرين بقمة المناخ التابعة للأمم المتحدة حين يتعلق الأمر بتطبيق إجراءات لمواجهة التغير المناخي: إما مسار الأمل أو الاستسلام.

وحذر ممثلي نحو 200 دولة مجتمعة في مدريد قائلا: "هل نحتاج حقيقة إلى أن يتم تذكرنا بأننا الجيل الذي دفن رأسه في الرمال، الذي فشل بينما الكوكب يحترق".

وأوضح أن مسار الأمل يتضمن استخدام وقود أحفوري أقل والوصول لحيادية كربونية بحلول عام .2050