الجامعة العربية تهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ 48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت جامعة الدول العربية، الاثنين، دولة الإمارات بمناسبة احتفالاتها بالذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني.



وأعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بالجامعة ورئيس مكتب الأمين العام، عن تقدير الجامعة العربية لمسيرة دولة الإمارات ودورها في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية لمواطنيها وترسيخ قيم التسامح والتعايش ومبادئ التضامن الإنساني

وقال زكي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو الذي وضع اللبنة الأساسية لهذا النهج"، مثمنا دور دولة الإمارات المحوري في دعم ومساندة القضايا العربية.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، بالذكرى الثامنة والأربعين لاتحاد جميع الإمارات السبع، والذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.

تلك المناسبة تترجم مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت، مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.