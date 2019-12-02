اليوم الوطني الإماراتي.. أبناء زايد على درب إرث الأولين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خير خلف لخير سلف هكذا يقتفي "عيال زايد" أثر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صانع مجد الإمارات.

منذ قيام الاتحاد عام 1971.. الثاني من ديسمبر من كل عام تاريخ لا يُنسى، وعلامة بارزة محفورة في قلب أبناء الوطن وذكرى خالدة يتوارثها الإماراتيون جيلا بعد جيل.

عيد قومي لإمارات سبع توحدت فازدهرت، تجذرت فأينعت وحققت المستحيل من رأس الخيمة إلى الفُجيرة، من عجمان وأم القيوين إلى الشارقة، ومن دبي إلى العاصمة أبوظبي، في ليلة الاتحاد الغالية كانت نقطة الانطلاق، انطلاقة نحو البناء والتنمية المستدامة.

نحو آفاق سامية من أجل إسعاد المواطنين وتمكين المبتكرين والباحثين من ملامسة أحلامهم، ولا يزال نور تلك المناسبة الوطنية الغالية ينساب في النفوس.

صُناع المستقبل، الذين يقهرون المستحيل، ويتخطون الصعاب ليضيئوا درب الإماراتيين والمقيمين على أرضها.