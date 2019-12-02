عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتجاجات العراق تسقط الحكومة ولا تطال النفط

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يشهد العراق منذ نحو شهرين احتجاجات مناهضة للسلطة أدت إلى استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهد، لكن قطاع النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد بقي وبشكل مستغرب بمنأى عن الاضطرابات.



في ما يأتي لمحة عن كيفية نجاح قطاع الطاقة في ثاني أكبر البلدان المنتجة لمنظمة أوبك، بالتغلب على الاضطرابات الأخيرة، وما يمكن أن يؤثر على الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.

يمكن اختصار الجواب بكلمة واحدة: بالكاد، وقال وزير النفط في الحكومة المستقيلة ثامر الغضبان للصحافيين الأحد، إن ”كل محطاتنا، وفروعنا، واحتياطنا وخطوط النقل لدينا، تعمل“.

وقال الغضبان للصحافيين، إن ”منظمة أوبك ستجتمع يومي الخامس والسادس من كانون الأول/ديسمبر، في فيينا لبحث خفض محتمل آخر“، موضحًا أن ”الحكمة السائدة اليوم هي الاستمرار في الخفض بمعدل 1,2 مليون برميل يوميًّا للعام المقبل، وهو قرار التزم به العراق وربما يكون هناك خفض إضافي يصل إلى 400 ألف برميل باليوم“.

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ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدت الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بـ“إسقاط النظام“ إلى إغلاق طرقات في جنوب البلاد، بما في ذلك تلك المؤدية إلى حقلي الناصرية النفطيين، الغراف وسوبا.

وقطع المحتجون أيضًا الطرقات المؤدية إلى ميناء خزر الزبير في البصرة، مانعين الموظفين من الوصول لممارسة أعمالهم، لكن الحقول والموانئ لديها عمال بدوام ليلي، مددوا نوبات عملهم، لذا لم يكن هناك تأثير كبير على دورة العمل، حسب ما قال موظفون ومسؤولون في الموانئ.

وقال هؤلاء، إن الاحتجاجات منعت وصول 30 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام الثقيل الذي يتم نقله من حقل القيارة الشمالي وتصديره من خور الزبير، لكن البراميل القليلة التي يتم نقلها عن طريق البر، تشكل حصة ضئيلة من 3,6 مليون برميل التي يشحنها العراق يوميًّا.

ولم يكن هناك أي تغيير يذكر في الصادرات، وفقاً لأرقام وزارة النفط التي سجلت 3,4 مليون برميل يوميًّا في تشرين الأول/أكتوبر، و3,5 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقول ربى الحصري من ”منتدى النفط العراقي“ إنه ”أمر صعب، لكنه ما زال تحت السيطرة إلى حد كبير“.