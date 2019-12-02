السعودية.. رشوة قيمتها 135دولاراً تقود 3 موظفين للسجن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية.. رشوة قيمتها 135دولارا تقود 3 موظفين للسجن
الإثنين 2 ديسمبر 2019
خسر ثلاثة موظفين في إحدى البلديات السعودية، وظائفهم، وتم الزج بهم في السجن؛ بعدما وُجهت لهم تهم تلقي رشوة قيمتها 500 ريال (نحو 135 دولارًا).
ويعمل الموظفون الثلاثة في بلدية بإحدى محافظات منطقة جازان في جنوب السعودية، وقررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إيقافهم عن العمل على خلفية تُهمة الرشوة التي يواجهونها.
ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن مصادر لم تسمها، قولها إن ”اثنين من الموظفين وُجّهت لهما تهمة الرشوة بمبلغ 500 ريال، وأُلقي القبض عليهما وسُجِنَا لمدة تقارب ستة أشهر قبل أن يُطلق سراحهما“.
وينتظر الموظفان، اليوم الإثنين، صدور الحكم النهائي بحقهما من محكمة الاستئناف.
كما أن الموظف الثالث أُوقِف رهن التحقيق، قبل عدة أشهر؛ على خلفية اتهامه بالرشوة.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل مؤسسات الحكومة.
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