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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب وزير الخارجية الكويتي: مؤشرات للتهدئة حول الملف النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن هناك مؤشرات للتهدئة حول الملف الايراني بعد الأشهر الماضية التي شهدت تصعيداً كبيراً، وإن جهود العمانيين مقدرة في هذا الشأن. وحول القمة الخليجية، قال الجار الله إن الكويت "تنظر للقمة الخليجية المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع إليه أبناء الخليج من أمن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون"، معرباً عن أمله في أن تكون قمة الرياض "هي طريق لعودة القمم الخليجية كما كانت". وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا بعيدها الوطني اليوم الأحد، أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح.
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