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مصرع 17 شخصًا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

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اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

الإثنين 2 ديسمبر 2019

مصرع 17 شخصًا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

الخليج 365_وكالات

لقي 17 شخصًا مصرعهم، الأحد، في حادث انقلاب حافلة، بينما أصيب 36 آخرون بجروح في شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة لوكالة ”فرانس برس“، اليوم الإثنين.

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ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص.

كما أعلن عن فتح بحث من طرف السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

وتتسبب حوادث السير في مقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.

ووضعت السلطات استراتيجية لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصًا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات، أسفر عن 42 قتيلًا، في أيلول/سبتمبر 2012.

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