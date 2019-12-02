النشرة: المواطنون في حاصبيا يشكون من نقص في مادة المازوت

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن "حال من الهدوء التام يسود منطقة ​حاصبيا​ مع غياب مظاهر الاحتجاج والاعتصام للحراك الشعبي هذا اليوم وقد فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك ​المصارف​"، مشيرا الى ان "المواطنين في حاصبيا يشكون من نقص في مادة ​المازوت​ المخصص للتدفئة المنزلية".

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