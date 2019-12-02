ناشطون من عكار والمنية اعتصموا عند شلال عيون السمك ووزارة البيئة تحركت دعما لمطلبهم

نفذ "ناشطو تجمع عكار الوطني" و"حملة ​المنية​ منا مزبلة" اعتصاما عند مصب شلال عيون السمك، احتجاجا على قيام عناصر القوى الأمنية توقيف أعمال تركيب شبك حديد على مجرى مياه تابع لشركة كهرباء البارد عند مصب الشلال لحجز النفايات وعدم تدفقها مع المياه المتدفقة من الضنية في إتجاه بحيرة عيون السمك بعدما نظفها الناشطون قبل قرابة شهر ونيف.

وأجرى الناشطون سلسلة من الاتصالات اللازمة مع الوزارات المعنية وخصوصا ​وزارة البيئة​ التي ابدت كل اهتمام وتواصلت مع الجهات المعنية بحيث اثمرت جهودها إعطاء مهلة لحين تسوية الأمر وفق الإجراءات القانونية اللازمة.

وشكر الناشطون وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال فادي جريصاتي على "جهوده ودعمه المطلب والمحق لهم وتفهمه لأهمية هذا الشبك الحديد، ولا سيما انه كان قد زار البحيرة حين انتهاء اعمال التنظيف أواخر شهر أيلول الماضي وتسلمها خالية من النفايات الصلبة ووعد بإكمال اعمال التنظيف في الجزء الخلفي من البحيرة وحمايتها من تدفق النفايات وتحويل المنطقة الى محمية طبيعية، مثنيا، في حينه، على جهود الناشطين الوطنية المخلصة من أجل بيئة نظيفة".