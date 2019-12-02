التقى ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية ​جوزيف القصيفي​، وتم الإتفاق على أن تحال قضية تسديد المتأخرات للرسوم ​البلدية​ الى المحافظ كل حالة بحالتها.

وعممت النقابة القرار على جميع الزملاء المسجلين على الجدول النقابي، القاطنين في النطاق البلدي لمدينة بيروت، ودعت للإتصال بمكاتب النقابة خلال الدوام الرسمي لمزيد من الإيضاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتفاق بين شبيب والقصيفي على أن تحال قضية تسديد المتأخرات للرسوم البلدية الى المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.