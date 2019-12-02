نقابة الصيادلة استنكرت الاعتداء على صيديلية بصريب: لأخذ كل ما يلزم من تدابير لحماية الصيدليات

استنكرت ​نقابة الصيادلة​ "التعرّض للصيدليات والصيادلة الذين يقومون بواجبهم المهني والانساني، في الحفاظ على صحة المواطن رغم ظروفه القاسية بدأ منذ زمن، ولم نلمس اي تحرّك جدّي للحؤول دونما ذلك على الرغم من مناشدتنا المعنيين تكرارا ومرارا بذلك، وآخر فصوله التعرض لصيدلية رين – صربا هذا اليوم، وقد ادى الى اصابة احد العاملين فيها بجروح خطيرة نتيجة ل​إطلاق النار​ من قبل اللصوص وهو يُعالج في العناية الفائقة".

وفي بيان لها، طالبت النقابة المعنيين بـ"اخذ كل ما يلزم من تدابير لحماية ​الصيدليات​ التي باتت هدفاً لكل انواع التعدّي لاسبابٍ ماديّة وسواها وبالأخص سرقة أدوية ​المخدرات​ التى لا تعطى بغير وصفة طبية".