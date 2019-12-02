خليل أصدر قرارا مدد بموجبه مهل الموجبات الضريبية لغاية 10 كانون الاول

أصدر وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 10/12/2019 ضمناً مهل الموجبات الضريبية التي مدّدت لغاية 27/11/2019 ضمناً بموجب النصوص التالية:

المذكرة رقم 3749/ص1 تاريخ 21/11/2019 (اعتبار مهل الموجبات المتعلقة ب​الضرائب​ والرسوم كافة التي تقع ضمن الفترة الممتدة ما بين 18 تشرين الأول ولغاية 18 تنشرين الثاني الجاري ضمنا ممدّدة حكماً).

القرار رقم 957/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد ​الضريبة​ للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019).

القرار 958/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهل تقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود ​التأمين​ على ​الحياة​).

القرار 959/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تأدية الضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة).

Advertisements

القرار 960/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب و​الأجور​ من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها).

القرار 961/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط).

القرار 962/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019).

القرار 963/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج المسافرين).

القرار 964/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة).