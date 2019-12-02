مصلحة الليطاني: تقديم شكوى ضد شبكة لتنظيم عقود بيع وهمية على الاملاك العمومية

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انها تقدمت بشكوى امام ​النيابة العامة المالية​ في وجه كل من: خليل محمد ​سعيد عيتاني​ وإبراهيم نواف الطعيمه، ومحمد عساف يوسف مقيم في ​كفرزبد​، وكل من يظهره التحقيق، لا سيما كاتب ​العدل​ الذي نظم عقود البيع وامين ​السجل العقاري​ ورئيس المكتب المعاون اللذان سجلا عقود البيع ودونا إشارات عقود بيع الأملاك العامة على الصحائف العينية للعقارات العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

من جهة ثانية، أعلنت المصلحة ان اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي ​الصناعة​ و​البيئة​ والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني نفذت قرارات الاقفال بحق ​المصانع​ المخالفة في ​البقاع​ بمؤازرة ​القوى الأمنية​. ووزعت اسماء المؤسسات التي تم تنفيذ قرارات الاقفال بحقها من قبل ​مخفر شتورا​ وهي الآتية:

مسلخ عبد الحليم الفرو/قب الياس

مسلخ علي العلي/قب الياس

مسلخ هيثم فايد/قب الياس

منشار حجر النور /علي ديب/تعنايل

منشار محمد الحجيري/تعنايل

منشار رياض ابو سلة/تعنايل

منشار الارز /تعنايل

المؤسسة الوطنية للحجر/تعنايل

فروج الاولي / ​سعدنايل​